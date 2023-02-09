Компания Маска ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами

Компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе во время войны страны с Россией.

Спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX, который обеспечил украинским военным широкополосную связь для защиты от российских военных, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия", заявила Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, во время конференции в Вашингтоне.

"Однако украинцы использовали его непреднамеренно и не в рамках никакого соглашения", - сказала она.

Позже в разговоре с журналистами Шотвелл сослалась на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления беспилотниками, передает Reuters.

Украина эффективно использует беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций противника, ведения огня на большие расстояния и сброса бомб.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их способность делать это", - сказала она, имея в виду использование Starlink с беспилотниками. "Есть вещи, которые мы можем сделать и уже делаем" - добавила она.

Шотвелл отказалась сообщить, какие меры приняла SpaceX.

По ее словам, использование беспилотников Starlink выходит за рамки соглашения, которое SpaceX заключила с украинским правительством, добавив, что контракт был предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от российского вторжения.

"Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально, - сказала она. - "Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях".