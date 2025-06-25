Последнее обновление: 25.06.2025 18:00

СЭЗ «Минск» подписала соглашение о сотрудничестве с мексиканским индустриальным парком

СЭЗ «Минск» и индустриальный парк Толука (Мексиканские Соединенные Штаты) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках визита белорусской делегации в Мексику.

Как сообщает пресс-служба СЭЗ, документ направлен на расширение торгового и инвестиционного сотрудничества, включая участие в совместных проектах, деловых мероприятиях, торговых и инвестиционных миссиях.

«Первый заместитель главы администрации СЭЗ «Минск» Сергей Бубенько провел переговоры с представителями мексиканских компаний, презентовал инвестиционный потенциал свободной экономической зоны и направления для развития двустороннего сотрудничества», - информирует пресс-служба.

Программой визита также предусмотрено участие в Национальном съезде делегаций, секторов и промышленных отделений Национальной палаты перерабатывающей промышленности Мексики (CANACINTRA), посещение индустриального парка Толука и логистического хаба.



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