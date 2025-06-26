Три плановые инспекции МАГАТЭ пройдут в Беларуси

В Беларуси пройдут три плановые инспекции МАГАТЭ в соответствии с соглашением о применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщает Госатомнадзор.
Согласно информации, инспекторы агентства посетят Объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны" НАН Беларуси, УП "Экорес" и Белорусскую АЭС.
В рамках инспекций запланировано проведение физических инвентаризаций ядерного материала и проверки ведения отчетной документации.
Соглашение между Беларусью и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия было заключено 14 апреля 1995 года.