Последнее обновление: 13.10.2022 14:48

В четверг из портов Украины вышли шесть судов с продовольствием

Из украинских портов в четверг вышли шесть судов с почти 154 тыс. тонн продовольствия, говорится в сообщении Совместного координационного центра в Стамбуле.

"13 октября украинские порты покинули шесть судов, они перевозят в общей сложности 153 505 тонн зерна и другой продукции агропромышленного комплекса в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Судно Wei He с 62 860 тоннами шрота подсолнечника направляется в Китай, сухогруз Marlen с 33 тыс. тонн подсолнечного масла - в Ирак. Судно Irmgard доставит в Германию 30 817 тонн рапса, судно Ak Hamza - 7 тыс.тонн кукурузы в Ливан.

Кроме того, два сухогруза с грузом кукурузы и пшеницы отплыли в Турцию, передает BBC.

Как сообщается, общий тоннаж зерна и другой продукции, экспортированных из трех украинских портов с конца июля, составляет 7 363 704 тонны.

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