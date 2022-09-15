Украина экспортировала более 3 млн т продовольствия в рамках зерновой сделки

Почти 300 судов получили разрешение от Совместного координационного центра (СКЦ) на движение за время работы черноморской зерновой инициативы, сообщает ООН.

"По состоянию на 14 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 3 060 110 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 297 судов - 161 прибывающих в украинские порты и 136 выходящих из них", - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

Кроме того, девять судов с продовольствием планируют выйти из украинских портов 15 сентября. В ООН уточнили, что судно Astra Centaurus (55 тысяч тонн пшеницы) отправляется в Испанию, Norah (30 тысяч тонн рапса) - в Бельгию, Valerio (26 тысяч тонн кукурузы) - в Турцию. Сухогруз Derg (9,6 тысяч тонн подсолнечного масла) направится в Нидерланды, и Maher (7,8 тысяч тонн пшеницы) - в Тунис.

Помимо этого, судно Octopus доставит в Румынию 6,5 тысяч тонн кукурузы, а Lara S - 5750 тонн подсолнечного масла в Италию.

Сухогрузы Eider S (50855 тонн кукурузы) и KAN 2 (11 тысяч тонн кукурузы и 2982 тонны ячменя) ранее перенесли выход из украинских портов и планируют отплыть в Испанию и Ливию также в четверг.