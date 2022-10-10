ООН обсудит резолюцию, осуждающую аннексию украинских территорий

Генеральная Ассамблея ООН в рамках специальной сессии в понедельник начнет дебаты по проекту резолюции, осуждающей аннексию Россией четырех украинских регионов.

"Если система ООН и международное сообщество через Генассамблею не отреагируют на такого рода незаконные попытки [захвата территорий], то мы окажемся в очень, очень плохом положении, - сказал один из авторов проекта, посол ЕС при ООН Улоф Скоог. - Если Генеральная Ассамблея не предпримет никаких действий - это даст карт-бланш другим странам сделать то же самое или признать то, что сделала Россия".

В проекте резолюции, с которым ознакомились журналисты AFP, осуждаются "попытки незаконной аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины после "референдумов", и подчеркивается, что эти действия "не имеют юридической силы в соответствии с международным правом".

Резолюция призывает все государства и международные организации не признавать аннексии России украинских территорий и требует немедленного вывода российских войск из Украины.

Россия уже направила странам-членам ООН письмо, в котором заявила, что действия западных делегаций "не имеют ничего общего с защитой международного права и принципов Устава ООН".

"Они преследуют только свои собственные геополитические цели", - говорится в письме постпреда России при ООН Василия Небензи.