Совбез ООН начал экстренное заседание по Украине

В Нью-Йорке началось экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, с предложением провести срочное собрание Совета ранее выступили Украина, Франция и Евросоюз.

Темой обсуждения стало признание вечером 21 сентября президентом России Владимиром Путиным независимости Л/ДНР.

«Российские действия приведут к ужасным последствиям в Украине, Европе и мире», — заявила на заседании постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд, передает РБК.

Путин оценил принятое решение как «назревшее» и обосновал его невыполнением Киевом минских соглашений и обострением ситуации в Донбассе. По его словам, Украина после смены власти в 2014 году столкнулась с «ростом национализма и русофобии» и неспособностью сформировать устойчивую государственность.

В Киеве назвали произошедшее нарушением минских соглашений, суверенитета и целостности Украины. «Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим», — сказал украинский президент Владимир Зеленский. В Киеве считают ДНР и ЛНР частью Украины.