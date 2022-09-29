Песков: Договоры о присоединении к России оккупированных территорий подпишут 30 сентября

Подписание договоров о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины состоится в пятницу 30 сентября в 15:00, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии", - сказал он на брифинге.

"Это не послание президента Федеральному собранию, очень важно не путать, это другой формат. Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать", - уточнил Песков.

Отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента уточнил, что речь идет о подписании договоров "со всеми четырьмя территориями, которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне", передает Интерфакс.

У него также уточнили, планирует ли Владимир Путин в пятницу вечером посетить митинг-концерт на Красной площади в поддержку референдумов, состоявшихся в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях.

"Мы своевременно об этом сообщим", - ответил Песков.