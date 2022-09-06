Последнее обновление: 06.09.2022 17:20

Путин назвал вторжение в Украину "долгом", который нужно "исполнить до конца"

Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, назвал вторжение в Украину "долгом", который нужно "исполнить до конца".

Он заявил, что Россия не начинала войну в Украине, а поляризация мира пойдет ей только на пользу, передает BBC.

"Да, конечно, происходит определённая поляризация и в мире, и внутри страны. Но я считаю, что это пойдет только на пользу", - сказал Путин.

Он весьма оптимистично говорил и о цене войны для России: "… уверен - ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение - укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит".

Путин повторил один из тезисов кремлевской пропаганды: что Россия войны не начинает, а заканчивает.

"Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия в 2014 году, после государственного переворота на Украине, те, кто не хотел нормального, мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа, проводя одну военную операцию за другой и подвергая геноциду людей, проживавших на Донбассе, в течение 8 лет", - утверждает Путин.

Он заявил, что Россия же просто решила ответить "зеркально", и сделала это "сознательно"…

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