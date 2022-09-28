Последнее обновление: 28.09.2022 17:45

США рекомендовали американцам как можно быстрее покинуть Россию

Посольство США в Москве рекомендовало гражданам Соединенных Штатов немедленно покинуть Россию.

"Россия может отказаться признавать гражданство США у лиц с двойным гражданством, лишить их доступа к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать на военную службу лиц, имеющих двойное гражданство", - говорится в сообщении на сайте посольства.

В посольстве подчеркнули, что число коммерческих авиарейсов крайне ограничено, поэтому американцам советуют воспользоваться наземными маршрутами для выезда.

"Если вы хотите покинуть Россию, вам следует как можно скорее сделать это самостоятельно. Посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая варианты транспортировки, могут внезапно стать еще более ограниченными", - отмечает американское посольство.

Дипломаты также не советуют гражданам США посещать Россию, а тем, кто сейчас находится в РФ, посоветовали избегать каких-либо политических или социальных протестов.

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