Байден не готов признать Россию государством-спонсором терроризма

Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что не поддерживает признание России государством-спонсором терроризма.

Отвечая на вопрос, следует ли признавать Россию государством-спонсором терроризма, Байден коротко отметил журналистам в Белом доме: "Нет", передает Reuters.

Как известно, Сенат США в конце июля единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

После принятия в Сенате аналогичный законопроект в Палату представителей представила группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий.

Государственный департамент США несет ответственность за признание стран государствами-спонсорами терроризма. Однако, несмотря на давление Конгресса и призывы Украины, Госдеп не пошел на этот шаг.

Россия пригрозила США разрывом дипотношений в случае признания государством-террористом.