Глава СНБО Украины называет Беларусь оккупированной страной

Сегодня Беларусь нельзя назвать независимым государством, поскольку страна полностью оккупирована Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«…Беларусь оккупирована Российской Федерацией. Власти Беларуси почти не существует, это доказанный факт. Если на вашей территории действуют террористы, отправляющие ракеты с вашей территории, отправляющие самолеты бомбить мирное население, то вы должны занять какую-то позицию. Если у вас нет позиции нет, то вы должны признать, что вы оккупированы Российской Федерацией. Беларусь на сегодняшний день полностью под влиянием российских военных», - заявил Данилов в интервью lb.ua

Вместе с тем, он признал, что власти Украины не ждут вторжения белорусских войск.

«…все члены Совета нацбезопасности и обороны получают соответствующие отчеты за прошедшие сутки, и там то, что касается территории, которая в свое время была Беларусью, которая сейчас оккупирована, на мой взгляд, идет отдельным пунктом — что там на сегодняшний день происходит. Я могу сказать, что мы принимаем определенные меры, у нас была проверка областей по поручению президента нашей страны, которые граничат с Беларусью, насколько мы готовы будем встречать, если будет открыто наступление со стороны Беларуси. Пока что наша разведка считает, что этого не будет.

Данилову также задали вопрос, почему в Беларуси нет движения сопротивления с убийством коллаборантов и подрывами на военных складах.

«Вы знаете, что Лукашенко с 1994 года — президент страны. И с 1994 года он строит эту страну по своим представлениям. Мне сложно сказать, почему у белорусского общества нет желания бороться за свободу. Могу сказать, что мы точно другие. Все попытки, которые были до этого, забрать нашу свободу, нашу независимость, нашу волю к самостоятельности всегда заканчивались поражением. Почему такое происходит в Беларуси, мне сложно сказать, я ведь не белорус и в Беларуси никогда не жил», заключил Данилов.