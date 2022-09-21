Лукашенко хочет новых проектов от китайской Citic Construction

Лукашенко на встрече с первым вице-президентом Citic Construction Яном Цзяньцяном сказал, что ждет от китайской корпорации новых проектов, особенно в сфере строительства, что предполагает новые кредиты, желательно в долларах США и не связанные.

"Я очень надеюсь, что нынешний ваш визит не просто прояснит ситуацию по некоторым проектам и мы сможем оговорить сроки завершения этих проектов, но и ваш визит даст возможность заглянуть в будущее наших отношений, особенно в строительной отрасли», - сказал Лукашенко.

Обсуждался проект по строительству азотного комплекса в Беларуси с созданием производств аммиака мощностью 920 тыс. т в год и карбамида мощностью 1,29 млн т в год. Для принятия решения по его строительству организован визит белорусских специалистов в КНР на действующие производства аммиака и карбамида, чтобы «впоследствии дать точный ответ, возможно ли строительство и эксплуатация аналогичных объектов в Беларуси с учетом приемлемости производственных мощностей, соблюдения экологических требований, экономической эффективности и т.д.», сообщает БелТА.

Обсуждался и проект по строительству производства бумаги на Светлогорском ЦКК. Утверждается, что «уже в полном объеме выполнены работы в рамках первой очереди (завершена инженерная подготовка строительной площадки). Вторая очередь предполагает поставку оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы».

Citic Construction известна своими проекты «по строительству под ключ» цементных заводов ОАО "Белорусский цементный завод", ОАО "Кричевцементношифер", ОАО "Красносельскстройматериалы", по организации производства сборки легковых автомобилей ("БЕЛДЖИ") на 2012-2030 годы, модернизации Оршанского льнокомбината.

В 2016-2018 годах компания вошла в состав акционеров СЗАО "БЕЛДЖИ" и ЗАО "БНБК" (Белорусская национальная биотехнологическая корпорация).

В настоящее время компания реализует в Беларуси три инвестпроекта: по строительству обогатительного калийного комбината для ИООО "Славкалий", строительству многофункционального гостинично-делового комплекса в Минске в районе проспекта Победителей и строительству высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла для БНБК.