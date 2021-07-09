Беларусь договорилась с Китаем о поправках в кредитные соглашения для БНБК

Совмин РБ утвердил проект соглашения о поправках к кредитным соглашениям с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении льготных кредитов под проект, реализуемый Белорусской национальной биотехнологической корпорацией.

«Одобрить проект Соглашения о поправках к кредитным соглашениям о предоставлении льготных правительственных кредитов для реализации проекта «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016–2032 годы» (I и II этапы) между Правительством Республики Беларусь в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая (далее – Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров», - говорится в постановлении Совмина №394 от 6 июля 2021 года.

В документе не указывается, о каких поправках идет речь. Но часть таких поправок вызвана недавним указом, обязывающим БНБК перевести спецсчета их Белагропромбанка в Беларусбанк, а также предоставлением БНБК кредитов на срок до года на общую сумму 100 млн. долларов под закупку зерна.