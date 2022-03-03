Последнее обновление: 03.03.2022 23:03

Основанный властями Китая банк объявил о прекращении работы с Россией и Беларусью

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, штаб-квартира которого находится в Пекине, приостанавливает все операции, связанные с Россией и Беларусью.

«Наш банк активно следит за ситуацией и оценивает ее влияние на деятельность AIIB и экономику участников. Мы, руководство, сделаем все возможное, чтобы защитить финансовую целостность банка на фоне меняющейся экономической и финансовой ситуации. В этих обстоятельствах и в интересах банка руководство решило, что все операции, связанные с Россией и Беларусью, будут приостановлены и пересмотрены», — говорится в заявлении.

AIIB был создан в 2016 году по инициативе Пекина для финансирования инфраструктурных проектов.

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