Последнее обновление: 16.12.2019 14:11

Беларусь подписала соглашение с Китаем о кредите на 3,5 млрд. юаней

Беларусь подписала соглашение с Шанхайским филиалом Банка развития Китая о привлечении срочного кредита на сумму 3,5 млрд. юаней (примерно $500 млн.)

Об этом сообщило Министерство финансов РБ, подтвердив цели использования данного кредита властям Беларуси.

«Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе: на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем», - говорится в сообщении ведомства.

Кредит привлекается на 5 лет.

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