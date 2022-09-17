Еврокомиссия рекомендует наказать Венгрию на 7,5 млрд. евро из-за проблемы с верховенством права

Европейская комиссия в воскресенье рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств по трем программам из ключевого фонда ЕС из-за проблем с верховенством права.

"Сегодняшнее решение является четкой демонстрацией решимости Комиссии защитить бюджет ЕС и использовать все имеющиеся инструменты для достижения этой важной цели", - заявил Еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что она предлагает "приостановить 65% обязательств для трех операционных программ в рамках политики сплоченности", а также "запрет заключать юридические обязательства с трастами общественного интереса по программам, реализуемым в прямом и опосредованном управлении".

Речь идет о блокировании суммы в примерно 7,5 млрд евро на бюджетный период до 2027 года.

В то же время, Еврокомиссия заложила основу для возможного компромисса, который позволит Будапешту сохранить деньги. Окончательное решение должен в течение месяца принять Совет ЕС, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. При исключительных обстоятельствах этот период может быть продлен максимум на два месяца.

Тем временем Еврокомиссия будет следить за ситуацией и информировать Совет ЕС о любых элементах, которые могут повлиять на ее текущую оценку. Еврокомиссар Хан сказал, что последнее обещание Венгрии ответить на критику со стороны ЕС является значительным шагом в правильном направлении, но оно все еще должно быть превращено в новые законы и практические действия, прежде чем ЕС будет абсолютно убежден. В последние недели правительство Орбана предложило создать новое агентство по борьбе с коррупцией.

Венгрия обязалась полностью проинформировать Еврокомиссию о выполнении ключевых шагов имплементации до 19 ноября.

Для Брюсселя рекомендация Совету ЕС применить это наказание против Венгрии является следующим шагом в процессе санкционного механизма, который он запустил против Венгрии в апреле из-за проблем с верховенством права. Механизм позволяет Брюсселю накладывать финансовые санкции на страны-члены "для защиты бюджета", если они нарушили основные ценности ЕС.

Решение наложить финансовый штраф члены Еврокомиссии приняли единогласно.

Еврокомиссия также блокирует около 6 миллиардов евро средств, предусмотренных для Венгрии в рамках отдельного пакета восстановления экономики после пандемии COVID-19 из-за тех же проблем с коррупцией.