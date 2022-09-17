Орбан произнес закрытую речь о распаде ЕС и потере Украиной территорий

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что война в Украине может продолжаться до 2030 года, и что Украина может потерять треть или половину своей территории, а также допускает распад Евросоюза в следующее десятилетие.

Об этом Орбан заявил в своей речи на закрытой встрече в поселке Кетче 10 сентября, детали которой опубликовало издание Szabad Europa.

Встреча в Кетче, в которой приняли участие премьер-министр, члены правительства, парламентарии и художники, интеллектуалы и бизнесмены из круга "Фидес", организовала партия Виктора Орбана. Многие годы встреча проходит в формате полной секретности. На ней присутствовали представители проправительственных СМИ, однако ни одна строчка выступления премьера до сих пор не публиковалась.

Одним из важнейших элементов выступления была война в Украине. По словам Орбана, эта война может продолжаться до 2030 года, и Украина может потерять треть или половину территории. Он посетовал по поводу того, что война была бы локальной, но вмешался Запад и сделал ее глобальной, и сейчас санкциями Европа "стреляет себе в ногу".

Из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, по прогнозу Орбана, до 40% европейской промышленности могут остановиться зимой. Осенью ожидаются переговоры европейских лидеров о продлении пакета санкций еще на полгода, и Орбан планирует приложить усилия, чтобы не допустить их продления.

Орбан назвал "скучной шуткой" призыв Европарламента наказать Венгрию за нарушение ценностей ЕС. При этом он осознает, что сейчас он практически единственный глава правительства в ЕС, которое не хочет продления санкций, но он надеется, что после выборов в сентябре в Италии будет сформировано правительство, которое будет поддерживать его позицию.

Относительно будущего ЕС Орбан допустил, что еврозона и даже сам Европейский Союз могут развалиться до 2030 года. Он также говорил о том, что к 2040 году иммигранты-мусульмане составят большинство в городах Франции, и это может произойти и в других городах и столицах ЕС.

Орбан видит Вышеградскую четвёрку мощным центром силы в ЕС. Он признает, что из-за войны сотрудничество в этом формате переживает кризис, но, по его словам, либеральные правительства в Братиславе и Праге сейчас в нестабильной ситуации, поэтому вполне возможно, что вскоре в обеих странах будут правительства, с которыми "Фидес" сможет заключить альянс .

По словам Орбана, к 2030 году государства Вышеградской четверки станут "чистыми плательщиками" в бюджет ЕС, поэтому следует подумать о смысле членства в ЕС и о том, что оно дает при таких обстоятельствах и сделать выводы.

Переходя к собственному политическому лагерю, Орбан рассказал о том, что в последнее время он сознательно воспитывает новое поколение "Фидес", которое хорошо образовано, способно управлять и которое должно быть способно управлять страной после 2030 года и даже до 2060 года.