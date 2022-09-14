Последнее обновление: 14.09.2022 13:14

Миссия ОДКБ во главе с Засем отправится в Армению "оценивать обстановку"

Страны ОДКБ договорились о направлении в Армению миссии организации во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

В ее состав также войдут начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители государств — членов организации.

Миссия направляется для "оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств".

Напомним, накануне по инициативе Армении прошло заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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