Армения потребовала от ОДКБ принять срочные меры по защите страны

Правящая фракция НС Армении "Гражданский договор" приняла 14 сентября заявление из-за ситуации на границе с Азербайджаном.

Оппозиция отказалась принимать участие в голосовании и покинула зал, сообщает информационное агентство «Новости-Армения».

Депутаты призвали международное сообщество «решительно и адресно осудить развязанную военно-политическим руководством Азербайджана против Армении агрессию». От Совета безопасности ООН они ожидают незамедлительного обсуждения сложившейся ситуации и реализации исходящих из ситуации мероприятий.

«От ОДКБ требуем незамедлительного исполнения мероприятий по защите территориальной целостности Армении. Обращаемся к России для скорейшей реализации закрепленных в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Арменией и Россией обязанностей в защиту территориальной целостности Армении», - говорится в заявлении.

В документе депутаты выразили полную поддержку военным страны «в тяжелой борьбе за территориальную целостность и суверенитет», а все политические силы призвали к консолидации.

По данным Минобороны Армении, ситуация на некоторых участках армяно-азербайджанской границы по положению на 14:00 остается крайне напряженной. Подразделения ВС Азербайджана 13 сентября, в 00:05, начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара. Противник также использовал БПЛА.

«Азербайджанские подразделения по некоторым направлениям границы Армении предприняли действия по позиционному продвижению, ВС Армении дали адекватный ответ. С армянской стороны, по предварительным данным, 49 погибших, есть раненые, в том числе, трое среди мирного населения», - пишет агентство.