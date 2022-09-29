Последнее обновление: 29.09.2022 09:38

В Белгазпромбанке назначен новый председатель правления

Совет директоров ОАО «Белгазпромбанк» назначил Ирину Потапову на должность председателя правления, сообщает пресс-служба банка.

«Решением совета директоров банка от 29.09.2022 председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» с 29.09.2022 года назначена Потапова Ирина Олеговна», - говорится в сообщении.

Потапова исполняла обязанности главы банка после увольнения Надежда Ермаковой, появившейся в Белгазпромбанке после решения Виктора Бабарико участвовать в президентских выборах в 2020 году.

На должность главбуха банка с 29 сентября 2022 года назначена Наталья Самусевич.

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