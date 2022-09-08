Внешнеторговый оборот Беларуси в январе-июле 2022 года упал на 5,7%

Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-июль 2022 года на фоне западных санкций упал на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $47,537 млрд., сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт снизился на 4,2% до $25,174 млрд., импорт – на 7,4% до $22,363 млрд. Положительное сальдо внешней торговли за январь-июль составило $2,811 млрд. (за 6 месяцев - $2,267 млрд.).

Внешняя торговля товарами в январе -июле 2022 года снизилась на 4,7% по сравнению с январем-июлем 2021 года и составила $39,637 млрд. Импорт товаров снизился на 6,6% и составил $19,641 млрд., экспорт – на 2,7% и составил $19,996 млрд. Положительное сальдо внешней торговли товарами составило $354,7 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-июле 2022 года снизилась на 10,8% по сравнению с январем-июлем 2021 года и составила $7,9 млрд. Экспорт услуг упал на 9,7% и составил $5,178 млрд., импорт сократился на 15,4% и составил $2,722 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $2,456 млрд.