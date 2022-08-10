Внешнеторговый оборот Беларуси в январе-июне 2022 года упал на 5,4%

Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-июнь 2022 года на фоне западных санкций упал на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $40,233 млрд., сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт снизился на 4,2% до $21,25 млрд., импорт – на 6,8% до $18,98 млрд. Положительное сальдо внешней торговли за январь-июнь составило $2,267 млрд.

Внешняя торговля товарами в январе -июне 2022 года снизилась на 4,2% по сравнению с январем-июнем 2021 года и составила $33,588 млрд. Импорт товаров снизился на 5,5% и составил $16,752 млрд., экспорт – на 2,8% и составил $16,836 млрд. Положительное сальдо внешней торговли товарами составило $83,1 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-июне 2022 года снизилась на 11,4% по сравнению с январем-июнем 2021 года и составила $6,644 млрд. Экспорт услуг упал на 9,3% и составил $4,414 млрд., импорт сократился на 15,3% и составил $2,23 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $2,184 млрд.