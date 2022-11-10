Внешнеторговый оборот Беларуси в январе-сентябре 2022 года упал на 6,2%

Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-сентябрь 2022 года на фоне западных санкций упал на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $63,1052 млрд, сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт снизился на 4,3% до $33,5296 млрд, импорт – на 8,3% до $29,5755 млрд. Положительное сальдо внешней торговли за январь-сентябрь составило $3,9541 млрд (за 8 месяцев - $3,4659 млрд).

Внешняя торговля товарами в январе-сентябре 2022 года снизилась на 5,1% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года и составила $52,748 млрд. Импорт товаров снизился на 7,6% и составил $25,9522 млрд, экспорт – на 2,6% и составил $26,7958 млрд. Положительное сальдо внешней торговли товарами составило $843,6 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-сентябре 2022 года снизилась на 11,4% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года и составила $10,3572 млрд. Экспорт услуг упал на 10,7% и составил $6,7338 млрд, импорт сократился на 12,6% и составил $3,6233 млрд. Положительное сальдо торговли услугами составило $3,1105 млрд.