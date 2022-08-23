Последнее обновление: 23.08.2022 09:16

Лукашенко открыл госорганам доступ к зарегистрированным в Нацбанке валютным договорам

Лукашенко открыл госорганам и Агентству внешнеэкономической деятельности доступ к информации о заключенных юрлицами валютных договорах, следует из указа №291 от 22 августа 2022 года.

Согласно документу с 1 сентября 2022 г. Нацбанк будет предоставлять сведения о зарегистрированных валютных договорах следующим уполномоченным органам:

Агентству внешнеэкономической деятельности – по внешнеторговым договорам, заключенным юрлицами и ИП, являющимися резидентами;

госорганам и иным госорганизациям – по валютным договорам, заключенным организациями, подчиненными этим ведомствам, входящими в их состав, систему, и (или) хозяйственными обществами, акции (доли в уставных фондах) которых переданы в управление этим госорганам (организациям).

«Указанные сведения предоставляются Национальным банком на основании соглашений, заключенных между уполномоченными органами и Нацбанком… на безвозмездной основе посредством информационного ресурса для регистрации валютных договоров, размещенного на сайте Нацбанка», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Получатели информации «должны обеспечить при их обработке требования законодательства об информации, информатизации и защите информации».

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