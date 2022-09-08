Air Moldova анонсировала возобновление полетов в Россию

Авиакомпания Air Moldova анонсировала возобновление с 1 октября авиарейсов в Москву, говорится в сообщении компании.

В сообщении о возобновлении полетов Air Moldova, когда-то государственная, а ныне приватизированная компания, пояснила, что приняла решение после многочисленных обращений граждан Молдовы, желающих вернуться домой.

Кроме того, отметили в компании, решение о возобновлении полетов связано с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале.

"Эти обстоятельства повлекли за собой трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни наших сограждан: необходимость повторной покупки билетов по завышенным ценам, более длительное время, потраченное в дороге, длительные и утомительные полеты с пересадкой. Особенно тяжелы поездки в случае неотложной медицинской помощи. Быстрые и безопасные авиаперелеты необходимы для наших граждан. Возобновление авиасообщения с Российской Федерацией – это ответ на требования наших соотечественников", - говорится в пояснении компании в Facebook.

Авиакомпания Air Moldova была приватизирована в 2018 году, в период, когда фактическим руководителем Молдовы был ныне находящийся в розыске олигарх Влад Плахотнюк.

С конца февраля молдавские авиакомпании прекратили полеты в города России и не возобновили рейсы в этом направлении после частичного открытия воздушного пространства Молдовы.

Долететь из России в Молдову или назад можно было только с пересадкой в стране за пределами ЕС, уточняет издание NewsMaker. Самые удобные аэропорты стыковки – Стамбул и Ереван. Турция и Армения не вводили санкции против российских авиакомпаний, туда по-прежнему летают российские самолеты.