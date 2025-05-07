Международные резервные активы Беларуси в апреле 2025 года выросли на 8,7%

Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2025 года составили $10,942 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

Таким образом, в апреле 2025 года золотовалютные резервы увеличились на 8,7%, или на 872,8 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в апреле возросла на $326,3 млн до $5,719 млрд.

Активы в иностранной валюте за апрель подросли на $513,1 млн и на 1 мая составили $3,820 млрд.

Стоит отметить, что продолжающийся пятый месяц подряд рост золотовалютных резервов Беларуси в значительной степени обусловлен повышением цен на золото на мировых рынках.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.