Последнее обновление: 06.05.2025 18:00

В Беларуси площади посадки картофеля увеличат почти на 3 тыс. га

В Беларуси площади посадки культуры в 2025 году увеличат почти на 3 тыс. га.

Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода, такое решение принято по итогам совещания, которое провел глава ведомства Юрий Горлов по вопросам обеспечения внутреннего рынка картофелем и овощной продукцией в текущем межсезонном периоде.

Таким образом, учитывая растущую востребованность картофеля, площади его посадки под урожай 2025 года увеличатся на 3 тыс. га - со 16,8 тыс. га до 19,7 тыс. га.

На совещании были рассмотрены имеющиеся ресурсы по областям и предложения по наращиванию поставок продукции на прилавки магазинов.

По данным ведомства, в 2024 году в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах произведено 758,3 тыс. тонн картофеля, на сегодня остатки стабилизационных фондов по картофелю в республике составляют 5,9 тыс. тонн.

Горлов поставил задачу обеспечить потребности населения в картофеле.

"Полки магазинов должны быть заполнены продукцией в объеме, достаточном для полного удовлетворения потребительского спроса", - подчеркнул он.

В конце марта правительство ввело лицензирование вывоза картофеля за пределы Беларуси на три месяца. Вывоз данной продукции осуществляется по разовым лицензиям.



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