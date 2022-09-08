США обвинили иранскую компанию в поставках дронов России и ввели санкции

США ввели санкции против иранской компании Safiran Airport Services, обслуживающей воздушные перевозки, которая, как считает Вашингтон, поставляет беспилотники России, которая использует их в войне с Украиной.

В сообщении Минфина США говорится, что Safiran «координировала полеты российских военных самолетов между Ираном и Россией, в том числе связанные с транспортировкой иранских БПЛА, персонала и соответствующего оборудования».

«Информация также указывает на то, что после сборки и испытаний ВКС России намерены использовать иранские БПЛА вместе с российскими БПЛА» в войне с Украиной, говорится в релизе Минфина США, передает РБК.

В список также попали три других юрлица и одно физлицо, которые, утверждает Мифин, участвуют в «исследования, разработке, выпуске и закупках» иранских беспилотников и их компонентов для Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая их военно-воздушные и военно-морские силы. В список попали компании Paravar Pars, Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Baharestan Kish, а также управляющий директор и член совета директоров Baharestan Kish Рахматолла Хейдари.

Все внесенные в санкционные списки попали в список SDN, который предусматривает наиболее жесткие ограничения.