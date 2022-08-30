В Гродно задержан Павел Можейко, бывший директор ликвидированного по решению суда «Центра городской жизни», сообщает телеграм-канал «Суды, задержания. Гродно и область».

Причина задержания неизвестна.

В марте 2021 года прокуратура Гродно возбудила уголовное дело в отношении Можейко и художника Алеся Пушкина по ч. 3 ст. 130 УК («Совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма»). Причина — демонстрация 19 марта на выставке картин портрета Евгения Жихаря с автоматом на плече. Можейко задержали, но через три дня освободили под подписку о неразглашении с формулировкой «исчезли основания для задержания». Пушкина в марте этого года приговорили к пяти годам колонии.

В 2002-2004 годах Павел Можейко был приговорен к "химии" за "клевету" на Александра Лукашенко в статье об исчезновении Захаренко, Гончара и других оппонентов Лукашенко. В 2006-2006 работал пресс-секретарем кандидата в президенты на выборах 2006 года Александра Милинкевича.