Последнее обновление: 30.08.2022 15:59

Латвия введет дополнительные проверки для всех въезжающих граждан РФ и Беларуси

Все граждане, въезжающие в Латвию из России и Беларуси, будут проходить дополнительные проверки.

Такое решение во вторник приняло латвийское правительство, сообщает Delfi.

С изменениями в правилах в будущем при выдаче визы или вида на жительство граждане указанных стран должны будут проходить дополнительную проверку, чтобы оценить, не будет ли въезд иностранца представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку.

В список стран, чьи граждане должны проходить дополнительные проверки, помимо РФ и Беларуси внесли Камерун. В последние годы в Латвии увеличилось количество заявок от камерунцев на долгосрочные визы. Также в 2021 году существенно выросло именно количество отказов в выдаче виз именно гражданам Камеруна.

В МВД Латвии отметили, что в связи с военной агрессией России в Украине с 25 февраля этого года латвийские диппредставительства за границей прекратили прием заявок на выдачу виз от граждан России на неопределенное время.

Визы выдаются только в исключительных случаях, если это связано с гуманитарными соображениями, а также членам семей граждан ЕС в случае тяжелой болезни или смерти родственников. Такая же модель применяется в Эстонии, Литве, Польше и Чехии.

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