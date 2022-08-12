Кабинет Тихановской не поддержал призыв Сейма Латвии лишить беларусов виз в ЕС

Кабинет Светланы Тихановской негативно отреагировал на инициативу Сейма Латвии прекратить действие туристических виз и ограничить выдачу въездных виз в ЕС гражданам Беларуси.

«Призыв Сейма Латвии к странам ЕС прекратить действие туристических виз и ограничить выдачу въездных виз гражданам Беларуси перекладывает бремя ответственности за преступление агрессии против Украины с Александра Лукашенко и его диктаторский режим белорусскому народу, абсолютное большинство которого выступает против этой войны и третий год является объектом репрессий. Призываем страны Евросоюза не помогать режиму в изоляции белорусского народа от европейских ценностей и не оставлять его наедине с агрессивной Россией», - заявил представитель Объединенного переходного кабинета по международным отношениям Валерий Ковалевский

По его словам, адекватным направлением представляется расширение возможностей белорусов в получении шенгенских и национальных виз стран ЕС для контактов между людьми, образовательного и культурного обмена.

«Объединенный переходный кабинет Беларуси продолжит работу по недопущению ограничительных мер в отношении белорусов в ЕС и других странах и по оптимизации действующих процедур получения виз», - заверил Ковалевский.