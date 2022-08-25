Датский производитель насосов Grundfos полностью закроет бизнес в РФ и Беларуси

Датский производитель насосов Grundfos полностью закроет бизнес в России и Беларуси, говорится в заявлении в на сайте компании.

Grundfos еще 3 марта сообщила о приостановке своей деятельности в России и Беларуси. Решение полностью уйти с рынков РБ и РФ компания объяснила тем, что не видит признаков изменения ситуации в указанных странах – речь идет о военном вторжении РФ в Украину.

Финансовые потери от закрытия бизнеса в России и Беларуси компания оценила в 851 млн датских крон.

«На данный момент это будет означать конец 23-летнего присутствия Grundfos в России. Мы хотели бы поблагодарить наших коллег за их самоотверженность, а также наших клиентов и партнеров за их решительную поддержку и сотрудничество на протяжении многих лет», - говорится в сообщении компании.