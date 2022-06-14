Последнее обновление: 14.06.2022 09:03

Американский брокер IBKR ввел ограничения для клиентов из РФ и Беларуси

Американский брокер Interactive Brokers (IBKR) запретил клиентам из России и Беларуси открывать новые позиции с ценными бумагами Евросоюза, сообщили в понедельник в компании.

"Правительства США, Великобритании, ЕС и других стран ввели санкции против России и Беларуси в ответ на обострение ситуации на Украине. В их число входят санкции ЕС, запрещающие продажу или передачу ценных бумаг ЕС, выпущенных после 12 апреля 2022 года, гражданам России или Белоруссии или лицам, находящимся в этих странах. Чтобы соответствовать этим санкциям ЕС, IBKR ограничил граждан или резидентов России и Беларуси, а также юридических лиц, размещенных в этих странах, на открытие новых позиций (длинных или коротких) по ценным бумагам ЕС", - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

"Кроме того, входящие и исходящие переводы также ограничены", - добавили там. Ограничения вступают в силу с 13 июня.

Ранее по теме


<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование