Последнее обновление: 30.08.2022 15:59

Пиццерия Papa John’s уходит из Беларуси

Американская пиццерия Papa John’s объявила о закрытии трех оставшихся в Беларуси ресторанов.

Согласно сообщению компании в Facebook, сегодня, 31 августа, - последний день работы пиццерии на проспекте Победителей. 1 сентября станет последним рабочим днем для пиццерий на Немиге и ул. Могилевской.

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За 5 месяцев компания закрыла в Беларуси не менее 18 пиццерий. В марте Papa John’s заявила об уходе из России, чтобы не поддерживать российский рынок на фоне войны в Украине.

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