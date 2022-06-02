Hewlett Packard Enterprise объявила об уходе из Беларуси и России

Hewlett Packard Enterprise официально объявила о сворачивании деловых операций в Беларуси и России.

«После приостановки поставок и продаж в России и Беларуси в конце февраля компания HPE внимательно следила за ситуацией. Для нас больше нецелесообразно продолжать деятельность в России и Беларуси, и мы продолжаем планомерно сворачивать наш оставшийся бизнес в этих странах. Мы стремимся к прозрачному общению с пострадавшими членами нашей команды, клиентами и партнерами, поскольку мы сворачиваем деловые операции в двух странах», - говорится в заявлении компании

Сразу после вторжения России в Украину гендиректор HPE Антонио Нери заявил, в компании решили взять паузу в 90 дней.

Hewlett Packard Enterprise была образована в 2015 году в результате раздела Hewlett-Packard.