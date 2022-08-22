Последнее обновление: 22.08.2022 11:35

Шольц: Путин не хочет, чтобы Украина и Беларусь были независимыми государствами

Путин считает, что Беларусь и Украина не должны быть самостоятельными, суверенными государствами.

Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил во время Дня открытых дверей правительства, ссылаясь на переговоры с Путиным еще до начала вторжения в Украину, пишет Bild.

По словам Шольца, Путин напал на Украину по «абсолютно абсурдным» причинам, потому что не хотел терпеть либеральное, открытое общество в Европе и у него (Путина) были «совершенно абсурдные» идеи.

«НАТО никогда не было для России угрозой», – заявил Шольц, отводя упрёки в том, что государства альянса не заботились об интересах безопасности России. Канцлер лично уверил Путина во время переговоров перед началом войны в том, что касается вступления Украины в НАТО: «В ближайшие 30 лет это не планируется».

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