Последнее обновление: 01.07.2022 19:14

Путин заявил об ускорении "объединительных процессов" с Беларусью

Путин сегодня заявил, что западные санкции подталкивают Беларусь и Россию к "объединительным процессам".

"Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого "коллективного Запада" подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы", - заявил Путин в онлайне на Форуме регионов России и Беларуси, который проходит в Гродно.

"В ходе недавней встречи с Лукашенко в Санкт-Петербурге мы подробно обсудили этот вопрос, в том числе условились задействовать для экспорта белорусских товаров на внешние рынки перевалочные возможности российского портового терминала на Балтике", - также сказал он.

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