Эстония перестала впускать россиян с шенгенскими визами

Эстония с 18 августа перестала пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала страна, сообщает ERR.

Сейчас такие визы примерно у 25 000 российских граждан. Решение об этом запрете было принято еще 11 августа.

"Ограничения касаются путешествий с целями туризма, посещения спортивных и культурных мероприятий и поездок в Шенгенскую зону с развлекательными целями - такого мы больше не приемлем и таких людей в Эстонию пускать не будем", - сказал замдиректора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

В Эстонию будут пускать тех, кто приезжает по туристическим визам к родным: родителям, детям и супругам. Кроме того, исключения делаются для визитов с гуманитарными целями: например, на похороны.

Тех, кто приехал до 18 августа, выгонять из страны не будут, но при выезде из Шенгенской зоны их визы аннулируются. Исключения делают для тех, кто до начала действия санкций поехал транзитом через Эстонию в третью страну, например, Британию, и хочет тем же путем вернуться домой.

Эстония, как и раньше, будет пускать к себе россиян с туристическими визами, выданными другими государствами Шенгенского соглашения. Но министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявляет, что у Эстонии есть возможность в одностороннем порядке запретить въезд и им.