Последнее обновление: 28.07.2022 16:39

Эстония прекратит выдачу россиянам виз или ВНЖ с целью обучения

Правительство Эстонии утвердило санкцию, ограничивающую граждан России в подаче заявлений на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии, говорится в сообщении пресс-службы эстонского правительства.

Кроме того, санкция, установленная регламентом, уточняет, что граждане России и Беларуси могут оформить краткосрочную работу только при наличии у них действующей визы, выданной Эстонией.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что необоснованная война России против Украины не только грубо нарушает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, но и угрожает безопасности Эстонии и Европейского Союза. Рейнсалу отметил: «Продление санкций против России необходимо для обеспечения неустанного давления на страну. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это положительно скажется на нашей собственной безопасности».



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