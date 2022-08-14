Последнее обновление: 14.08.2022 12:03

Британская разведка: Россия усиливает позиции на юге Украины

В районе поселка Пески, недалеко от Донецкого аэропорта, развернулись ожесточенные бои, говорится в ежедневной сводке британской разведки.

"С 2014 года этот район находится на передовой линии контроля Донбасса. Российская атака, вероятно, направлена на захват трассы М04, основного подхода к Донецку с запада", - сказано в сводке.

Отмечается, что на прошлой неделе приоритетом России, вероятно, была переориентация подразделений для усиления юга Украины.

"Однако на Донбассе поддерживаемые Россией силы, в основном бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики, продолжают предпринимать попытки штурма к северу от Донецка", - говорится в сообщении.

Ранее, руководитель военной разведки Британии Джим Гокенхалл заявил, что не ждет, что в этом году Украина или Россия получат значительные военные достижения.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование