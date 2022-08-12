Эстонские власти приняли решение не направлять нового посла в Беларусь,

МИД Эстонии сообщил, что не будет направлять нового посла в Беларусь.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Направление посла означало бы вручение верительных грамот Лукашенко, который не признается Эстонской Республикой легитимным президентом, поэтому уровень нашего дипломатического общения остается на уровне поверенного в делах", — сказал министр.

Генеральный директор отдела по связям с общественностью МИД Михкель Тамм заявил, что, поскольку отношения между двумя странами "заморожены", отправка эстонского посла в Минск в настоящее время "не стоит на повестке дня".