Эстония призвала Британию помешать Лукашенко выводить деньги через Лондон

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала Великобританию принять меры для того, чтобы недемократические режимы, вроде Лукашенко в Беларуси, не могли выводить деньги через финансовый центр Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Керсти Кальюлайд отметила, что будущие санкции ЕС, которые будут введены после инцидента с Ryanair, будут направлены на те "финансовые артерии", которые позволяют белорусскому режиму держаться.

Она призвала Британию также сделать все возможное для противодействия недемократическим режимам.

"Еще после атаки в Солсбери мы не стеснялись говорить, что немало таких денег - в Великобритании. Мы понимаем, что есть юридические ограничения, но займите максимально жесткую позицию, учитывая то, что эти деньги выкачиваются у белорусского народа режимом, посягающего на его демократические права", - сказала Кальюлайд в эфире BBC Radio 4.

"Я убеждена, что Великобритания осознает важность сильной и совместной с Европой позиции в этом случае, как в свое время было после атаки в Солсбери", - добавила она.

Представитель Министерства финансов в комментарии сказал, что ведомство регулярно принимает меры для борьбы с экономическими преступлениями, и в последние годы усилило меры.