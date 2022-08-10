Украина договорилась со Швейцарией о представительстве своих интересов в России

Украина и Швейцария завершили переговоры о возможности представительства украинских интересов в России после разрыва дипломатических отношений.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Швейцарии Микель Штайнер.

"Украина попросила, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительства для нее в России. Соответствующие переговоры были завершены. Для того чтобы мандат покровительства вступил в силу, все еще нужно согласие России", – отметил он.

Представитель швейцарского МИД напомнил, что страна активно предлагала свои "хорошие услуги" в начале войны, в том числе площадки для переговоров и их профессиональной поддержки.

Покровительством в дипломатии называют практику, при которой третье государство назначается другим государством для представления своих интересов в другом государстве.

В июне президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что украинская сторона обратилась в Швейцарию с просьбой помочь с предоставлением консульских услуг для находящихся в России украинцев.

Напомним, что Швейцария уже представляет интересы граждан Грузии в России, поскольку после российского вторжения 2008 года Тбилиси разорвало дипотношения с Москвой. В посольстве Швейцарии в Тбилиси есть отдел российских интересов, а в посольстве в Москве – отдел грузинских интересов.

24 февраля, в день полномасштабного вторжения, Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией.