Швейцария отказалась лечить раненых украинских военных

Швейцария отказалась лечить раненых во время российского вторжения украинских военных, отклонив запрос НАТО.

Швейцария еще в мае получила запрос Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия, работающего в структуре НАТО, который координирует медицинские эвакуации из Украины на международном уровне. Несколько стран уже приняли раненых, например, Норвегия.

Запрос был получен Координированной медицинской службой армии (KSD). Поскольку больницы находятся в ведении кантонов, KSD также привлекла конференцию кантональных директоров здравоохранения (GDK).

На своем заседании 19 мая совет GDK "задекларировал фундаментальную открытость кантонов и больниц", — говорит Лукас Энгельбергер, президент GDK.

Сообщается, что гражданские и военные органы здравоохранения на федеральном уровне также отреагировали благожелательно.

Но решение не было поддержано Министерством иностранных дел (FDFA) во главе с Игнацио Кассисом, который сейчас является и президентом страны.

МИД три недели изучал последствия этого вопроса в соответствии с международным правом. В середине июня FDFA написало в заявлении другим структурам, что отклоняет запрос по юридическим и практическим причинам.

Ключевым аргументом, выдвинутым FDFA, является нейтральность. На самом деле Женевские конвенции 1949 года — ключевые документы международного права войны — содержат специальное положение для нейтральных государств, которое, согласно FDFA, применяется и здесь, пишет Tages Anzeiger.

Статья 37 Первой Женевской конвенции регулирует случай, когда нейтральная страна заботится о раненых солдатах воюющих государств. В этом случае нейтральная страна должна обеспечить, чтобы солдаты "больше не могли принимать участие в боевых действиях" после их выздоровления, согласно соглашению, которое администрирует Швейцария как государство-депозитарий.

Чтобы предотвратить их возвращение на войну, Швейцарии, возможно, даже пришлось бы интернировать солдат. Единственным способом отступить от этого правила было бы, если бы Россия позволила украинским солдатам вернуться. По данным FDFA, это маловероятно.

Кроме того, FDFA ссылается на Гаагское соглашение 1907 года. В нем также говорится, что раненые должны охраняться нейтральной державой таким образом, чтобы они "не могли снова принимать участие в боевых действиях".

При этом в министерстве заявляют, что вместо того, чтобы привозить раненых в Швейцарию, они теперь хотят помочь им на месте. МИД решил, что гуманитарная помощь федерального правительства теперь будет поддерживать гражданские больницы в Украине.

Отмечается, что Австрия, также нейтральная страна, придерживается другой политики, чем Швейцария. В мае канцлер Карл Нехаммер пообещал Украине, что примет до 100 тяжелораненых украинцев, в основном женщин и детей.

Однако пока в австрийских больницах лечатся только три человека, сообщил координатор по делам беженцев из Украины в Вене. Затем они будут размещены в реабилитационных центрах.