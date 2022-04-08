Внешняя торговля Беларуси в январе-феврале 2022 года выросла на 20,6%

Внешнеторговый оборот Беларуси за январь-февраль 2022 года вырос на 20,6% и составил $14,709 млрд., сообщил Нацбанк Беларуси.

Экспорт вырос на 19,5% до $7,718 млрд., импорт – на 21,7% до $6,991 млрд. Положительное сальдо внешней торговли за январь-февраль составило $726,5 млн. ($712,0 млн. в 2021 году).

Внешняя торговля в январе -феврале 2022 года товарами выросла на 24,3% и составила 12,472 млрд. Импорт товаров вырос на 25,5% и составил $6,246 млрд., экспорт – на 23,1% и составил $6,223 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило минус $20,1 млн.

Внешняя торговля услугами в январе-феврале 2022 года выросла на 3,3% до $2,237 млрд. Экспорт услуг вырос на 6,8% и составил $1,492 млрд., импорт сократился на 2,9% и составил $745,4 млн. Положительное сальдо торговли услугами составило $746,6 млн.