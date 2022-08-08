Вероника Цепкало предлагает ввести контроль над «независимыми» медиа

Вероника Цепкало, ставшая наряду со Светланой Тихановской и Марией Колесниковой одним из символов белорусского протеста на президентских выборах в августе 2020 года, спустя два года заявила о необходимости создания комитета контроля над «так называемыми независимыми» медиа из-за недостаточного пиара как ее супруга Валерия Цепкало, так и ее самой.

В кулуарах проходящей в Вильнюсе конференции «Новая Беларусь» Вероника Цепкало сообщила, что группа активистов, близких к штабу Цепкало, проводит контент-анализ белорусских негосударственных СМИ на предмет упоминаний различных политических сил, сообщают белорусские медиа.

Она заявила, что, если выяснится, что в том или ином СМИ доминирует позиция только одного политического течения, напишет письма главам западных государств и фондов с требованием прекратить финансирование и поддержку такого СМИ.

Утверждается, что Вероника Цепкало упоминает негосударственные СМИ как «так называемые независимые» и ей не нравится, что мало пишут о деятельности ее мужа и о ней самой.