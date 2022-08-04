У белорусской оппозиции появилась своя самовыдвинутая оппозиция

Группа уехавших из Беларуси по политическим причинам граждан объявила себя временным составом "Национального Совета объединенных демократических сил Беларуси" и потребовала денег «на выборы» в «Национальный совет».

О создании совета 16 человек объявили 11-12 июля. В их числе Семен Шарецкий, Валерий Цепкало, Ольга Карач, Игорь Макар, Дмитрий Болкунец и еще ряд «активистов», чьи имена мало кому о чем говорят.

Как сообщил Валерий Цепкало, деньги на выборы должны дать правительства стран-членов ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский парламент.

Цепкало и его 15 друзей объединяет общий настрой против Светланы Тихановской.