Первый груз украинского зерна все же нашел покупателя

Первый груз украинского зерна, вывезенный из страны после российского вторжения, нашел покупателя в Турции, после того как первый претендент на покупку – одна из ливанских компаний – отказался от сделки, сославшись на снижение качества зерна от долгого хранения.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на сайт Middle East Eye.

Информация о турецком покупателе не раскрывается, известно лишь, что груз в 26 тонн прибыл в Мерсин на юго-востоке Турции.

Перевозку осуществляет компания Razoni, зарегистрированная в Сьерра-Леоне. Вывоз украинского продовольствия, которое в течение пяти месяцев блокировалось российской армией в украинских портах, стал возможен в рамках договоренностей, достигнутых усилиями ООН.

Однако представитель Razoni в Турции Ахмед аль-Фарес заявил, что, хотя ситуация и разрешилась, трудности с поиском покупателя стали еще одной проблемой в цепочке доставки украинских продуктов питания на мировой рынок в условиях всеобщего продовольственного кризиса.

Судьба первого груза показала судовладельцам, с какими финансовыми потерями они могут столкнуться.

"Я не думаю, что под таким давлением кто-то пойдет грузиться в Украину. Ситуация не очень хорошая, каждую неделю ходит всего два-три судна, договоренность еще не прочная", - цитирует Фареса Middle East Eye.

По его словам, судовладельцы наверняка захотят повысить фрахтовые ставки и потребуют больше гарантий для отправки своих судов в Черное море.

Первый груз зерна, вышедший из Украины, изначально предназначался для Ливана, который до российского вторжения более чем на 70% зависел от российского и украинского импорта. Продовольственная инфляция в Ливане в этом году достигла 122 процентов.

В Турции, по официальным данным, цены на продукты питания в мае подскочили на 91,6%. Инфляция, начавшаяся в стране задолго до войны, усугубилась из-за влияния украинского кризиса на турецкую валюту.

Razoni - первый сухогруз с украинским зерном, покинувший Одессу в рамках соглашения о разблокировке черноморских портов. С момента отправки Razoni Украину покинули еще пять судов с сельхозпродукцией.