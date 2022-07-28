Volkswagen презентовал первый прототип воздушного такси

Немецкий концерн Volkswagen представил в Пекине первый прототип беспилотного летающего такси, сообщила пресс-служба Volkswagen.

Воздушное такси Volkswagen V.MO разрабатывают в китайском подразделении концерна. Первый прототип разработчики назвали Flying Tiger ("летающий тигр").

Похожий на квадрокоптер аппарат имеет 11,2 м в длину и размах крыльев в 10,6 м. Его поднимают в воздух восемь винтов, еще два пропеллера отвечают за движение вперед. Вращаются они с помощью электромоторов. Взлет и посадка совершаются вертикально.

Ожидается, что беспилотник Volkswagen V.MO пройдет первые тесты в конце этого года. Полученная в ходе испытаний информация позволит создать более совершенный прототип, который должны подготовить к 2023 году.

Серийное воздушное такси Volkswagen сможет взять на борт четырех пассажиров с багажом. Его запас хода составит около 200 км. Летательный аппарат будет передвигаться в автономном беспилотном режиме.